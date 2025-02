Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 6,13 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 6,13 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 6,05 EUR. Bei 6,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 579.121 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2024 markierte das Papier bei 8,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 12,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,242 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 25.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,28 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,873 EUR je Lufthansa-Aktie.

