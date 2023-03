Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 10,27 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 10,30 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.908.192 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 10,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 0,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 95,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,68 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10.068,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 5.207,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 03.03.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,747 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Hot Stocks heute: NVIDIA und Lufthansa Short - BioNTech fällt immer weiter

Lufthansa-Aktie leichter: Lufthansa-Maschine musste notlanden - Vertrag von CEO Carsten Spohr um fünf Jahre verlängert

Lufthansa-Aktie trotzdem mit Gewinnen: Britische Behörde spricht Rüge wegen Plakat der Lufthansa aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com