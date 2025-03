Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 6,85 EUR.

Das Papier von Lufthansa befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 6,85 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 6,79 EUR. Bei 6,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.617.913 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2024). Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 6,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,242 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,36 EUR an.

Am 25.10.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,28 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,867 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

