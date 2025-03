Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 6,94 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 6,94 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,00 EUR an. Bei 6,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.993.239 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,242 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,36 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 25.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 05.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,867 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

So stuften die Analysten die Lufthansa-Aktie im vergangenen Monat ein

MDAX aktuell: MDAX startet im Minus

Lufthansa-Aktie steigt: EU zieht Anordnung zu Condor-Zubringerflügen zurück