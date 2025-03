Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag schwächer

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 6,89 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 6,89 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 279.220 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 11.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 6,56 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Mit Abgaben von 21,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,242 EUR je Lufthansa-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,36 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 25.10.2024. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,74 Mrd. EUR – ein Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,867 EUR je Aktie belaufen.

