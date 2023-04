Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 10,26 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 10,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 10,13 EUR. Bei 10,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.131.459 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,05 Prozent hinzugewinnen. Am 01.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 93,15 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,69 EUR an.

Am 27.10.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,15 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 10.068,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 5.207,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 03.05.2023 erwartet. Lufthansa dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

