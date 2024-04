Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 7,06 EUR ab.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 7,06 EUR abwärts. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,02 EUR nach. Mit einem Wert von 7,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.354.227 Lufthansa-Aktien.

Am 05.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,49 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 48,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 6,51 EUR fiel das Papier am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,327 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 8,83 EUR.

Lufthansa gewährte am 07.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,18 Prozent zurück. Hier wurden 8.741,00 EUR gegenüber 10.068,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2024 aus.

