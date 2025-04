Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 6,47 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 6,47 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 4.199.202 Stück.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 26,16 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,38 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 16,76 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,305 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,41 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,06 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent auf 9,44 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. Am 05.05.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

