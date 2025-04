Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Lufthansa-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,5 Prozent auf 6,37 EUR.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 4,5 Prozent auf 6,37 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,34 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,50 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.158.248 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 21,96 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 18,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2024 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,305 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,41 EUR.

Am 06.03.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9,44 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 8,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie leichter: Sparprogramm-Verhandlungen stocken

Lufthansa-Aktie mit Abschlägen: Neue Langstrecken mit Airbus A350

Lufthansa-Aktie: Was Analysten im März vom Papier halten