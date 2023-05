Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,25 EUR

-4,86% Charts

News

Analysen

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 2,8 Prozent auf 9,38 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 9,30 EUR. Bei 9,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 543.547 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,16 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. 15,95 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,31 EUR am 01.07.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 76,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,68 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 93,36 Prozent auf 10.068,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 01.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Ausblick: Lufthansa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie dreht ins Plus: Lufthansa-Chef wirbt für geplante ITA-Übernahme und sieht gute Chancen für Rückkehr in DAX

Lufthansa-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images