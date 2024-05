Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Freitagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 6,92 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 6,92 EUR. Bei 6,96 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 6,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.741.649 Stück gehandelt.

Am 20.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,57 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 6,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,278 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,99 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 30.04.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,61 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von 0,26 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 7,39 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 16,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 8,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,25 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Börse Frankfurt in Grün: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags schwächer