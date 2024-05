Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 6,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 6,90 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,91 EUR. Mit einem Wert von 6,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 174.156 Lufthansa-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,93 EUR erreichte der Titel am 20.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,94 Prozent hinzugewinnen. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 8,67 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,278 EUR je Lufthansa-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,99 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 7,39 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,88 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Lufthansa.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Börse Frankfurt in Grün: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags schwächer