Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 9,52 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 9,52 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,53 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 111.981 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 17,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,45 EUR ab. Abschläge von 42,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,22 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,49 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,84 Prozent auf 7.017,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.363,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Lufthansa dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

