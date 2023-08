Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Minus bei 8,46 EUR.

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 4,1 Prozent auf 8,46 EUR nach. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,18 EUR nach. Bei 8,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 16.207.422 Stück.

Bei 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (5,48 EUR). Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 35,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,74 EUR.

Lufthansa ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,49 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.363,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.017,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

