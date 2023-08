Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 8,41 EUR abwärts.

Um 09:04 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,7 Prozent auf 8,41 EUR ab. Bei 8,41 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 8,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.029.236 Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 24,64 Prozent niedriger. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,85 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,74 EUR aus.

Am 03.05.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,49 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 7.017,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.363,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,84 Prozent gesteigert.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Lufthansa die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

