Lufthansa Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 7,52 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 2,7 Prozent auf 7,52 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 7,47 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,59 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.265.604 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 8,39 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 26,58 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,297 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,17 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,15 Prozent auf 10,32 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

