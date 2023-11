Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Blick auf Lufthansa-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 8,0 Prozent auf 7,60 EUR.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,0 Prozent auf 7,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,63 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,11 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.926.695 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 46,88 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 6,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 14,28 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 10,92 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 02.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.275,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR in den Büchern standen.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,45 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

