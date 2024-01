Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 7,67 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 7,67 EUR nach oben. Bei 7,67 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 694.630 Lufthansa-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 31,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 17,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 10,45 EUR.

Am 02.11.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.068,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.275,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lufthansa am 07.03.2024 präsentieren. Am 27.02.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,54 EUR je Aktie aus.

