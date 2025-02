Lufthansa Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Lufthansa

Kurs der Lufthansa

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 6,23 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 6,23 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 6,19 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 324.102 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 26,49 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,61 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,242 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,25 EUR.

Lufthansa gewährte am 25.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,28 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 26.02.2026 dürfte Lufthansa die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,873 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

