Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag in Rot

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 6,83 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Lufthansa befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 6,83 EUR ab. Bei 6,80 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 6,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.728.587 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 7,34 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 7,53 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,242 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,36 EUR.

Lufthansa ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 10,74 Mrd. EUR gegenüber 10,28 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Lufthansa am 06.03.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Lufthansa.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,867 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie legt zu: Lufthansa reaktiviert wohl Flugverbindung nach Teheran

So stuften die Analysten die Lufthansa-Aktie im vergangenen Monat ein

MDAX aktuell: MDAX startet im Minus