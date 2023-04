Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 10,35 EUR

1,49% Charts

News

Analysen

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 10,41 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 10,49 EUR. Bei 10,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.800.060 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 11,16 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 6,68 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,31 EUR am 01.07.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 96,01 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 10,69 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.068,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 vorlegen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 25.04.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie legt zu: Cargo-CCO Ashwin Bhat wird neuer CEO der Frachtsparte - Deutsche Bank hebt Lufthansa auf 'Buy'

Lufthansa-Aktie in Grün: Tarifeinigung nach Streikdrohung bei Lufthansa-Tochter Austrian Airlines

Lufthansa-Aktie profitiert: ITA Airways mit Lufthansa-Businessplan einverstanden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images