Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 7,23 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 7,23 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 7,23 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,19 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.108.493 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.04.2023 auf bis zu 10,41 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,01 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 9,87 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,327 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 07.03.2024. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,68 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.741,00 EUR – das entspricht einem Minus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Lufthansa-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,46 EUR je Aktie belaufen.

