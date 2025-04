Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 6,12 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 6,12 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 6,09 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.275.841 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,29 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 13,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,305 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,41 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 06.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,44 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 29.04.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

