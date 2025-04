Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Freitagvormittag nach

Lufthansa im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 6,27 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 6,27 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 6,25 EUR. Mit einem Wert von 6,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 509.879 Lufthansa-Aktien.

Bei einem Wert von 8,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,19 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,305 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,41 EUR an.

Lufthansa gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,06 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,44 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Lufthansa am 29.04.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,13 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

