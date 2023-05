Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,17 EUR

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 9,23 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 9,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.270.256 Lufthansa-Aktien.

Bei 11,16 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,30 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2022 (5,31 EUR). Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 73,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,13 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 03.05.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,39 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,76 Prozent auf 7.017,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Lufthansa am 03.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com