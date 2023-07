Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag in Grün

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 9,48 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 9,48 EUR. Bei 9,49 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.193.949 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 17,78 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 5,47 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 42,27 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,22 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,49 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 7.017,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 5.363,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

