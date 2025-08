Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 7,45 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 7,45 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 7,53 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.592.305 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,73 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,291 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,09 EUR an.

Am 31.07.2025 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,32 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,01 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,07 EUR fest.

