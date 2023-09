Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 8,41 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 8,41 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 8,45 EUR. Bei 8,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.223.523 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 11,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). 32,67 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,48 EUR am 29.09.2022. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 53,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,84 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 03.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.389,00 EUR – ein Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 8.462,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2023 aus.

