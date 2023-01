Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 04:22 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 8,31 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,31 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.925.790 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 8,31 EUR erreichte der Titel am 05.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,07 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,25 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 58,23 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,96 EUR.

Am 27.10.2022 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10.068,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 5.207,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Lufthansa am 03.03.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 14.03.2024 dürfte Lufthansa die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,596 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

