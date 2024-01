Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag leichter

Blick auf Lufthansa-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 7,61 EUR.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 7,61 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,56 EUR ein. Mit einem Wert von 7,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 550.307 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,16 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Mit einem Zuwachs von 46,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 6,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,37 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,45 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 02.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,00 EUR, nach 0,68 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 10.275,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.068,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,54 EUR fest.

