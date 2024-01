Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 7,76 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 7,76 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,77 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,65 EUR. Bisher wurden heute 1.187.837 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,87 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 16,04 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,45 EUR.

Am 02.11.2023 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.275,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Lufthansa die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,54 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX gibt am Nachmittag nach

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX notiert mittags im Minus