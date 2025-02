Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von Lufthansa legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,19 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,19 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 2.164.626 Aktien.

Am 06.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 20,61 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 13,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,242 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,25 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 10,74 Mrd. EUR gegenüber 10,28 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 26.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,873 EUR je Aktie belaufen.

