Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 6,16 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 6,16 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 6,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,19 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 187.022 Stück gehandelt.

Am 06.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,74 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,242 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,25 EUR.

Am 25.10.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Am 26.02.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,873 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag