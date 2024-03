Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 6,97 EUR.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 6,97 EUR abwärts. Bei 6,92 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.941.910 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 60,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,51 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,49 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,232 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,89 EUR.

Lufthansa ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.275,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.068,00 EUR in den Büchern standen.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Lufthansa.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

