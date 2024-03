Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 6,98 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 6,98 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 6,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,01 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.972.886 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,98 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,51 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 6,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,232 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 02.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.275,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

