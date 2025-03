Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag stark gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,4 Prozent auf 7,09 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 6,4 Prozent im Plus bei 7,09 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,16 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.248.954 Lufthansa-Aktien.

Bei 7,34 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 3,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 24,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,242 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,36 EUR.

Am 25.10.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,92 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,28 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Lufthansa dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,867 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

