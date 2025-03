Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Mittwochvormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,6 Prozent auf 6,97 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 4,6 Prozent auf 6,97 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,98 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 711.746 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 5,40 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Abschläge von 22,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,242 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,36 EUR an.

Am 25.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,28 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Am 05.05.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,867 EUR in den Büchern stehen haben wird.

