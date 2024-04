Lufthansa Aktie News: Lufthansa büßt am Vormittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 7,05 EUR.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 2,4 Prozent auf 7,05 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,04 EUR aus. Mit einem Wert von 7,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 509.765 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 12.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 10,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 6,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,327 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,83 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 07.03.2024 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,68 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.741,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.05.2025 dürfte Lufthansa die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,46 EUR je Aktie.

