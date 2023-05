Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Vormittag zu

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,24 EUR

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 9,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 9,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,23 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 153.369 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Am 01.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 74,97 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,10 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,76 Prozent auf 7.017,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Lufthansa am 03.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,22 EUR fest.

