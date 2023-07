Lufthansa Aktie News: Lufthansa verliert am Mittwochmittag

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 9,42 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:44 Uhr 0,4 Prozent auf 9,42 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 9,38 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,43 EUR. Bisher wurden via XETRA 570.412 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 11,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,47 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 41,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,22 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 03.05.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,49 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 7.017,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.363,00 EUR umgesetzt worden waren.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

