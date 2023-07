Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 9,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 9,42 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 9,38 EUR. Bei 9,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.044.501 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR. 18,45 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,47 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 41,94 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 12,22 EUR.

Am 03.05.2023 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,39 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.363,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.017,00 EUR ausgewiesen.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

Lufthansa-Aktie höher: Pilotenstreik vorerst abgewendet

Lufthansa-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats