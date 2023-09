Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 8,26 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 8,26 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 8,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 866.457 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Mit einem Zuwachs von 35,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,48 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,66 Prozent.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 11,84 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 03.08.2023. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.389,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 8.462,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Lufthansa am 02.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

