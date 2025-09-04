DAX23.814 +0,2%ESt505.358 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1683 +0,3%Öl66,68 -0,3%Gold3.549 +0,1%
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag auf grünem Terrain

05.09.25 09:26 Uhr
Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 7,51 EUR.

Das Papier von Lufthansa konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 7,51 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,56 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,52 EUR. Zuletzt wechselten 36.296 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,39 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,297 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent auf 10,32 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com

