Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag im Plus

Blick auf Lufthansa-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 7,40 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 7,40 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,46 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,27 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.796.286 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Bei 5,83 EUR fiel das Papier am 11.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 11,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 03.08.2023. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.389,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.462,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 29.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Lufthansa.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Verluste

SAS-Aktie -84 Prozent: SAS sichert sich milliardenschwere Finanzspritze von Air France-KLM und Finanzinvestor Castlelake

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag freundlich