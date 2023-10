Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteuert sich am Nachmittag

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 7,36 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 7,36 EUR. Bei 7,46 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,27 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.647.171 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 11,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 26,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,56 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.389,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Lufthansa am 02.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte Lufthansa die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,46 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

