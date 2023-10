Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Donnerstagvormittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 7,29 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,32 EUR aus. Mit einem Wert von 7,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 173.950 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,83 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,09 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,56 EUR an.

Am 03.08.2023 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 9.389,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 8.462,00 EUR umsetzen können.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.10.2024.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

