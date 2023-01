Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteidigt am Freitagmittag Vortagesniveau

Kaum Ausschläge verzeichnete die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:22 Uhr bei 8,33 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,38 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 8,29 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 1.392.089 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 8,38 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,56 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 5,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,96 EUR aus.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber -0,15 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 93,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.207,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.068,00 EUR ausgewiesen.

Am 03.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 14.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,596 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

