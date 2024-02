So entwickelt sich Lufthansa

Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Dienstagmittag nordwärts

06.02.24 12:05 Uhr

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 7,74 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 7,74 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 7,80 EUR. Mit einem Wert von 7,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 438.452 Lufthansa-Aktien umgesetzt. Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 30,61 Prozent niedriger. Bei 6,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,90 Prozent. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,33 EUR für die Lufthansa-Aktie aus. Lufthansa ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.275,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 27.02.2025. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,53 EUR je Lufthansa-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter Lufthansa-Aktie leichter: Streik bei Lufthansa-Tochter Discover setzt sich fort - ver.di fordert Streiks auch bei Lufthansa Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich am Montagnachmittag leichter

