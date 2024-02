Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Nachmittag zu

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 7,77 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Lufthansa konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 7,77 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,80 EUR. Mit einem Wert von 7,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 881.433 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 43,70 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,51 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 10,33 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,06 Prozent auf 10.275,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter

Lufthansa-Aktie leichter: Streik bei Lufthansa-Tochter Discover setzt sich fort - ver.di fordert Streiks auch bei Lufthansa

Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich am Montagnachmittag leichter