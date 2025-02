Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Donnerstagmittag an

Kursverlauf

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 6,38 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 6,38 EUR zu. Bei 6,39 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,28 EUR. Zuletzt wechselten 2.321.873 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.02.2024 bei 7,77 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 17,87 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,242 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,25 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 25.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.02.2026 dürfte Lufthansa die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,873 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: MDAX klettert

Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich fester